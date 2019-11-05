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Türk futbolunun acı kaybı! hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Türk futbolunun acı kaybı! Yılmaz Gökdel hayatını kaybetti
Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel dün hayatını kaybetti. 1964'te geldiği sarı-kırmızılı kulüpte 5 yıl ter döken Gökdel için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu taziye mesajı yayımlarken, "Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz Gökdel'in cenazesi, yarın İstanbul Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Türk futbolunun acı kaybı! Yılmaz Gökdel hayatını kaybetti
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