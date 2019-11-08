Beşiktaş havlu attı

WOLVES

5'TE

TYLER

BOYD'DAN

yler

NOUMA'DAN

BABEL'E

BUGÜN NELER OLDU

ilk üç maçından puan çıkaramayan Beşiktaş, tamam ya da devam dediği maça kadrosundaki önemli isimleri İstanbul'da bırakarak bir nevi "Biz tamamız" demişti.maçı kadrosundan 7 ismi değiştirerek mücadeleye start veren siyah-beyazlılar, oldukça kötü başladı. Grup lideri Braga evinde baskılı başladığı oyunun ilk yarısında daha iyi olan taraftı ve devreye de 2-1 önde girdi.çok basit bir şekilde oyundan atan hakemin de etkisiyle Beşiktaş'ın artık umudu iyice tükendi. Galibiyet için gerekli aksiyon gösterilemedi. İkinci yarı üst üste Braga ataklarından sonra rakip bir gol daha buldu, Beşiktaş'ta Boyd hariç gününde olan bir isim yoktu.ilk çekildiğinde liderlik şansı yüksek görülen Beşiktaş, 4 maç sonunda puan alamadı. Avrupa'yı Portekiz'e gelirken gözden çıkaran Kartal, bu mağlubiyetle birlikte lige dönmüş oldu.Beşiktaş için maçın kırılma anlarından birisi 43. dakikaydı. Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika, Lens'in rakibine yaptığı faul sonrası çok ağır bir karara imza attı. Sarı kart verilip verilmeyeceği bile tartışılacak pozisyonda Hollandalı futbolcuyla direkt kırmızı kart göstererek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.Sezon başından bu yana S.O.S veren Beşiktaş savunması, dün akşam da kritik hatalara imza attı. Loris Karius, Braga'nın ilk golünde iyi yer tutamadı. Vitor Ruiz'in yerine ilk 11'de sahaya çıkan Enzo Roco da 3. golde Galeno'nun soldan yaptığı ortayı izlemekle yetinince Eduardo cezayı kesti.Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'ndaki diğer maçta Wolverhampton, evinde Slovan Bratislava'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyete Raul Jimenez'in 90+5'te attığı golle ulaşan İngiliz ekibi, puanını 9'a çıkardı ve 10 puanlı Braga'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.Boyd, Beşiktaş'ta ilk golünü Braga deplasmanında attı. Geçmişte Portekiz'de Tondela ve Vitoria Guiamares'te forma giyen 24 yaşındaki ABD'li futbolcu ilk sevincini burada yaşamış oldu. Ancak alınan yenilgi nedeniyle sevinci yarım kaldı.Beşiktaş'ın genç ismi Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez 11'de forma giydi. 7 yıl önce Beşiktaş Akademisi'ndeyken sosyal medya üzerinden Oğuzhan Özyakup'a "Bekle, bir yere gitme, birlikte oynayacağız" mesajını gönderen 19 yaşındaki futbolcu, Braga maçında bu hayalini gerçekleştirdi.Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla Braga'ya gidememişti.Abdullah Avcı, doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle İstanbul'da kaldı. Portekiz'de takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar yer aldı. Uçar da dahil bütün antrenörlerin gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.G.Saray'ın Real Madrid'le oynadığı maç öncesi Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği karşılaşmayı Instagram hikayesinde paylaşan Babel'e, Pascal Nouma'dan cevap geldi. Nouma, 6-0 biten Real Madrid maçının ardındanpaylaşımında bulundu. Nouma, Instagram hesabından dagöndermesini yaptı.