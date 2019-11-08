Elveda Avrupa

SOSA'SIZ

KRASNODAR'DA

BUGÜN NELER OLDU

Krasnodar'ın golleri Serkan (kk), Fernandes ve Ignatyev'den geldi. Nwakaeme sonucu ilan ettiTRABZONSPOR'DA kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, sahaya kaptan olarak çıktı. Bordo-mavililer, ayrıca sezon başından itibaren Sosa'nın forma giymediği ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle Rusya'ya götürülmeyenTRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, 9 eksikle gittiği Rusya'da gençlerden oluşan bir kadro ile Krasnodar karşısına çıktı. Karaman, diğer aslarını da kulübede oturtarak, Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı. Kalecisol bek, sağ bekve forvet, ilk kez resmi bir maçta forma giydiler.TRABZONSPOR taraftarları, Krasnodar deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı. Maçı toplam 21.669 futbolsever izledi.Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile aynı grupta yer alan Basel ve Getafe'nin karşılaşmasında gülen taraf Basel oldu. 2-1 biten maçta ev sahibi Basel'in gollerini 8. dakikada Arthur ve 60. dakikada Frei attı. Getafe'nin tek golü ise 45'te penaltıdan Mata ile geldi. Bu sonuçla Basel grupta 10 puana yükselirken liderliğini korudu, Getafe ise 6 puanda kaldı.