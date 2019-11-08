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’a dön Diagne!

Devler Ligi’nde maçında kazanılan penaltıda, arkadaşının elinden topu alıp atışı kaçıran ve ’ü yakan Senegalli golcü istenmeyen adam ilan edildi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Galatasaray’a dön Diagne!
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında krize neden oldu. Fransız ekibi 1-0 öndeyken Belçika takımı 76. dakikada penaltı kazandı. Takım arkadaşı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışını kullanan Diagne, yaptığı vuruşu gole çeviremeyince takımını yaktı. Senegalli oyuncuyu topa tutan Belçika basını, "Bu kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil. Diagne kalan aylarını tribünde geçirsin" yorumunu yaptı. Kulübün eski yıldızlarından Marc Degryse ise, "Diagne, güzel giden akşamda her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Bu oyuncu derhal Galatasaray'a dönsün" tepkisini gösterdi.
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Galatasaray’a dön Diagne!
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