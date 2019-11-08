Helal olsun

aşakşehir'ın

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aşakşehir'ı

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı. İlk yarıda istediği pozisyonları Berkay ile bulan ancak rakip kaleciye takılan İstanbul ekibi ikinci yarıda ise coştu. 70. dakikada Skrtel'e yapılan müdahaleye hakem penaltı gösterirken, Rnic kırmızı kartla oyundan atıldı. 73'te topun başına geçen Visca, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 84'te ise Visca'nın asistinde Crivelli rakip ağları sarsarak Başakşehir'i iki farklı skora taşıdı: 0-2. Avusturya ekibi, iyice dağıldı ve Crivelli takımı adına ikinci golünü de atıp skoru ilan etti. Başakşehir, grubunda 7 puanla lider olurken, Roma'yı evinde 2-1 ile geçen Mönchengladbach ise ikinci sıraya yükseldi.hocası Okan Buruk, "Hem grup liderliği için hem de Türk futbolu için çalışıyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyor ve bu galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum. Şu an bizi sevindiren şey lider olmak. Roma maçını da kazanmak istiyoruz" dedi.Avrupa'ya selam çaktı!Başakşehir, liderlik keyfini sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutlayıp "Avrupa'ya selam olsun" dedi.grup liderliğine taşıması aslında bu maçın yan ürünü. Doğru strateji ülke puanı sıralamasında peşimize takılan Avusturya'yı devreden çıkarmaktı. Başakşehir ikisini de başardı. Galibiyet golünün 70'li dakikalara sarkması maçın cilvesi oldu. Gulbrandsen'i iki kale rakip kaleci ile yüz yüze bıraktılar ama olmadı. Bu arada kalemizi zorlayacak bir pozisyon verdik. Uzaktan bir şut ve direkten auta giden bir top.Mehmet Topal'ın hükmettiği orta saha, Visca'nın sorumluluğundaki hücum girişimleri ve bir saniye olsun oyun disiplininden uzaklaşmayan takım bütünlüğü. Başakşehir sadece rakibin direncini ve umutlarını kırmadı, aynı zamanda eksiklere rağmen takım olmanın ayrıcalığını, giren veya çıkanın yükü nasıl paylaştığını gösterdi. Tek üzüntüm, "Arda Turan neden oynamıyor" sorusunun aklımıza bile gelmemesi. Dakika 89'a yaklaşırken sahaya adımını attı eski dünya yıldızımız. Heyecan bile vermedi seyredenlere. Bu güzel takıma liderlik yapması gerekirken üstelik.