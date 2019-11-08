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’a 4 maç ceza

Yeni ’nın hocası , 12.haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Ali Koç’a 50 bin, Ahmet Ağaoğlu’na ise 150 bin TL fatura çıktı

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Sergen Yalçın’a 4 maç ceza
PFDK, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Yeni Malatya'nın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi. Buna göre başarılı çalıştırıcı, Göztepe, F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında kulübede yer alamayacak. Sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle F.Bahçe Kulübü'ne 100 bin, Başkan Ali Koç'a ise 50 bin TL ceza uygulandı. Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin lira fatura çıkarken, yönetici Ömer Sağıroğlu ise 45 gün men edildi. TFF 1.Lig'de, Menemenspor maçında 6 yabancı oynatan Ümraniyespor hükmen yenik sayıldı.
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Sergen Yalçın’a 4 maç ceza
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