Sergen Yalçın’a 4 maç ceza

BUGÜN NELER OLDU

PFDK, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Yeni Malatya'nın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.Sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle F.Bahçe Kulübü'ne 100 bin, Başkan Ali Koç'a ise 50 bin TL ceza uygulandı. Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin lira fatura çıkarken, yönetici Ömer Sağıroğlu ise 45 gün men edildi. TFF 1.Lig'de, Menemenspor maçında