Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den sonraki hedefini açıkladı: Hayalim İngiltere

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Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi transferlerinden biri olarak gösterilen Muriqi, sarı-lacivertli takıma geliş sürecini ntv'ye anlattı. Kosovalı golcü, "İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı.ifadesini kullandı. "Önce şampiyonluk sonra Avrupa" diyen 24 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.Kendisini dedesinin Fenerbahçeli yaptığını söyleyen Muriqi, "Dedemin F.Bahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. F.Bahçe hangi takım diye merak ediyordum, dedem anlatırdı.dedi.Bu sezon Fenerbahçe olarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Muriqi,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin ligdeki performansı ile ilgili "Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamama..." diyen Muriqi, "Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı ya da yenilgi olarak dönüyor. Emre abi, Volkan hoca...Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım" dedi.