Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den sonraki hedefini açıkladı: Hayalim İngiltere

Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi transferlerinden biri olarak gösterilen Muriqi, sarı-lacivertli takıma geliş sürecini ntv'ye anlattı. Kosovalı golcü, "İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı. Şimdi yuvamda, Samandıra'dayım. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum"
ifadesini kullandı. "Önce şampiyonluk sonra Avrupa" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Hayallerimden biri İngiltere. Fiziksel mücadele üst düzeyde ve yapımı da uygun görüyorum"
diye konuştu.
'TEKLİF GELECEK' DESELERDİ KAVGA EDERDİM
Kendisini dedesinin Fenerbahçeli yaptığını söyleyen Muriqi, "Dedemin F.Bahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. F.Bahçe hangi takım diye merak ediyordum, dedem anlatırdı. Hayal kurmayı seven biriyim. Hayalperestim ama bana F.Bahçe'den teklif gelecek deseniz, kavga ederdim. Hayal bile edemezdim. Kader diyorum"
dedi.
GEÇEN SEZON BİR DAHA YAŞANMAYACAK
Bu sezon Fenerbahçe olarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Muriqi, "Geçen sezon tekrar yaşanmayacak. Bunun herkes bilincinde. Her toplantıda da dile getiriyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, diğer Anadolu kulüpleri... Ligin kalitesinin arttığını düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
ŞANSIMIZ DA YOK!
Fenerbahçe'nin ligdeki performansı ile ilgili "Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamama..." diyen Muriqi, "Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı ya da yenilgi olarak dönüyor. Emre abi, Volkan hoca... Hepsi çok tecrübeli. Gelecek haftaki maça kendimizi iyi hazırlıyoruz. Fenerbahçe'de kendini geliştirmeme gibi bir durum söz konusu değil.
Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım" dedi.