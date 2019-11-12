Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da genç yıldız A takıma dönüyor

Galatasaray formasıyla son maçına 1 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain maçında çıkan ve tendon sakatlığı sebebiyle o günden bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao'nun ardından Rumen forvet Florin Andone de Gaziantep FK maçında sakatlanmış ve sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmişti. Hücum hattında yaşanan bu sıkıntıların ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon öncesinde büyük heyecan yaratan genç oyuncunun yeniden A takıma dahil edilmesine karar verdi.