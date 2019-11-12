Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da genç yıldız A takıma dönüyor

'den flaş karar! 'da genç yıldız A takıma dönüyor

'da, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından bir diğer forvet Florin Andone'nin de Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalacak olmasının ardından sarı kırmızılı kulübün deneyimi teknik direktörü , sezon öncesi hazırlıklarına katılan genç oyuncuyu A takıma çağırma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 18:52
Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da genç yıldız A takıma dönüyor

formasıyla son maçına 1 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain maçında çıkan ve tendon sakatlığı sebebiyle o günden bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao'nun ardından Rumen forvet Florin Andone de Gaziantep FK maçında sakatlanmış ve sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmişti. Hücum hattında yaşanan bu sıkıntıların ardından Galatasaray teknik direktörü , sezon öncesinde büyük heyecan yaratan genç oyuncunun yeniden A takıma dahil edilmesine karar verdi.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da genç yıldız A takıma dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN