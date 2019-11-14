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Hakem hakemi dövdü

Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan , kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladı.

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı.

Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

HAKARET VE SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

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Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü
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