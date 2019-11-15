A Milli Takım kadrosuna davet edilen Ahmet Kutucu kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Ahmet Kutucu kariyeri ve diğer merak edilenler

Şenol Güneş'in EURO 2020 tur biletini almamızla birlikte kadroda değişikliğe gitmesinin ardından Ahmet Kutucu kimdir sorusu arama motorlarının popüler konularından biri haline geldi. Schalke 04 forması giyen genç yıldızın yaşı, kariyeri, oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür ile birlikte kadroya davet edilen Ahmet Kutucu ile alakalı merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHMET KUTUCU KİMDİR?

Almanya Gelsenkirchen doğumlu genç futbolcu Ahmed Kutucu 2000 yılında dünyaya geldi. Almanya'nın Essen takımı alt yapısında futbol yaşantısına adım attı, ardından Schalke 04 alt yapısına geçti. Son olarak Schalke 04 U19 takımına kadar yükseldi.

Günümüzde Schalke 04 takımının formasını giyen genç yıldız, Türkiye U17 Milli takım forması ile ülkemizi temsil ediyor.

9 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARTILDI

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.