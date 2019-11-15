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, Ümraniyespor ile maç yapacak

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren , yarın Cesar Grup Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.11.2019 13:37
Galatasaray, Ümraniyespor ile maç yapacak

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.

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Galatasaray, Ümraniyespor ile maç yapacak
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