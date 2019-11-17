Jimmy Durmaz: Ya ben ya kaptan gidecekti

BUGÜN NELER OLDU

İsveç Milli Takımı formasını da bir dönem giyen Jimmy Durmaz, İsveç basınına Galatasaray günlerini anlattı. Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasını 'bulduğunu söyleyen Durmaz,açıklamasını yaptı.Milli maçlar için verilen arada sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi karşısında yedek oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıkan G.Saray, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken golleri Jimmy (1), Selçuk (47), Emre Mor (57) ve Adem (84 pen.) kaydetti.Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti. Ayşe Günay'ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler köyü aile kabristanlığına defnedilecek.