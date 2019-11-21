Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Borsa İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'na katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbol ekonomisi hakkında konuşan Avcı, "Böyle bir organizasyon için teşekkür ederim. Futbol ekonomisinin bugünlerde çok tartışıldığı ortamda bu iyi bir organizasyon. Ben ticaret lisesi okudum. Giren para, çıkan para iş biraz ona doğru gidiyor. Bu panellerde bunlara destek olacak. Herkesin bundan sonraki süreçte kendi yapılanmalarını hafızalarını oluşturacak durumla beraber hızla adım atarız" dedi.