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'dan açıklaması

Teknik Direktörü , Başkan ve yönetim kurulunun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden yapacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:16
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Borsa İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'na katılan Teknik Direktörü burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbol ekonomisi hakkında konuşan Avcı, "Böyle bir organizasyon için teşekkür ederim. Futbol ekonomisinin bugünlerde çok tartışıldığı ortamda bu iyi bir organizasyon. Ben ticaret lisesi okudum. Giren para, çıkan para iş biraz ona doğru gidiyor. Bu panellerde bunlara destek olacak. Herkesin bundan sonraki süreçte kendi yapılanmalarını hafızalarını oluşturacak durumla beraber hızla adım atarız" dedi.

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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
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