Ahmet Bulut: Falcao para için geldi ama...

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde aracı olan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelirken parasal durumları da düşündüğünü söyledi ve önceden sakatlığının bulunmadığını da ifade etti.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Bulut, Falcao'nun yüksek maliyetle Galatasaray'a gelmediğini söylerken "Falcao buraya gelirken fedakarlık yaptı. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standartlarında çok uçuk bir para değil. Herkesin deklare ettiği 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. Ayrıca Falcao imza ücreti de almadı. Sakatlık durumuna gelince; önceden bir sakatlığı yoktu, burada sakatlandı. Umarım kısa süre sonra dönüp burada gerçek Falcao'yu gösterecek. Burada oynayamadığı için çok üzülüyor" dedi.

"DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY'A YAKIŞMAYAN BİR BAŞKANDI"

Ahmet Bulut, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de eleştirdi. Dursun Özbek'in verdiği sözleri tutmadığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Dursun Özbek, Galatasaray'a yakışmayan bir başkandı. Galatasaray başkanı söz verdiği zaman yerine getirmeli. Ben ona 3 iş yaptım. Bruma'yı 15 milyon avroya sattım. Başkana, 'menajerlik mukavelesi yapalım.' dedim. Bana, 'Başka işler yapalım, hallederiz.' dedi. Sonra Feghouli ve Belhanda'yı getirdim yine 'haftaya mukavele yaparız.' diye diye seçime gitti. 'Kazanacağım.' dedi kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı.' dedi. Bende 'Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor'un değil.' dedim. İlk defa orada kazık yemiştim."

"EMRE DEMİR'İ 3 BÜYÜKLER'E VERMEM"

Ahmet Bulut, menajerliğini yaptığı Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'le ilgili ise, "3 büyük kulübe vermek istemiyorum. Eğer onlara verirsem, Avrupa'ya satamam. Bir sene daha Kayseri'de oynasın, sonra Avrupa'ya bir kulübe veririz. Çocuk benim malım değil, kulüpte mukavelesi var. Çocuğun hakkını kollamak için şartları zorlarım." değerlendirmesinde bulundu.