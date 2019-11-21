Ali Şen'den flaş iddia! Şampiyon olamazsa Ali Koç gider

Fenerbahçe'de iki dönem başkanlık yapan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Ali Şen, Türkiye Futbol Vakfı Stadyum Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı bir iddiada bulundu. "Bu kulübün 6 sezondur şampiyonluk yaşamaması acı bir tablo. F.Bahçe'nin bunu taşıması zordur. Onun için Ali Koç, bu sene takımı şampiyon yapma mecburiyetindedir" diyen Şen, şu ifadeleri kullandı:



BU TARAFTARI ÇOK İYİ TANIYAN BİRİSİYİM

"Geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi olmuyor. Şampiyonluk şart. Taraftarlar iki sezondur üzerine düşeni yapıp tribünleri dolduruyor. Taraftarı iyi tanıyan biri olarak, şampiyonluk gelmezse Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum."

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