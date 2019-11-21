Galatasaray'dan transferde yerli atağı

Bu sezon yabancı oyuncularından hiçbir verim alamayan Galatasaray, transferde strateji değiştirdi. A Milli Takım'a Ömer Bayram'dan başka oyuncu gönderemeyen Cimbom, Ocak ayında yerli ve gurbetçilere öncelik verecek. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak Türklere yöneldi. Cimbom, Sivasspor'dan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın ardından Ç.Rizespor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğulcan Çağlayan için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar bu transferleri gerçekleştirip yerli kalitesini artırmayı planlıyor. Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayında operasyon yapacağım. Bu takımın yarısı değişecek. Aidiyet duygusu taşıyan oyunculara ihtiyacım var" diyerek revizyonun sinyalini vermişti.



Sakarya doğumlu Emre Kılınç, sol ayaklı olmasına rağmen orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Sivasspor formasıyla toplam 10 maçta forma giydi, 3 gol attı, 5 asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre'yi Fenerbahçe de istiyor.



10 numarada forma giyen Mert Hakan Yandaş, Sivas'ın yükselen yıldızı. Bu sezon 12 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol üretti. Mert Hakan'ın peşinde Beşiktaş ve Trabzonspor da var.



İki ayağını da kullanabilen 23 yaşındaki Oğulcan, forvet ve kanatlarda oynuyor. Bu sezon Çaykur Rize'de 9 maçta, 1 gol kaydetti.



İLK YOLCU MARİANO

Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.



BELHANDA PİŞMAN!

Yazın Suudi ve Katar kulüplerinin istediği Belhanda, G.Saray'da kalmaya karar verdi. Ancak geçen süreç Faslı 10 numaraya yaramadı. Önce taraftarın gözünden düşen Belhanda, kötü performansıyla İlk 11'den de kesildi. Teklifleri değerlendirmediğine pişman olan Belhanda, artık yolun sonuna geldi.

BUGÜN NELER OLDU