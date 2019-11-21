Kiralık olmaz

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, son haftalardaki performansı ile takımın çıkışında büyük pay sahibi olurken, teknik heyetin de gözüne girmişti. Yönetim de kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alman kaleciyi 1 yıl daha kadrosunda tutabilmek için İngiliz ekibine kiralama teklifi götürdü. Ancak Liverpool'un Beşiktaş'a yanıtı,şeklinde oldu. Bunun üzerine siyahbeyazlılar, teknik direktör Avcı'nın da takımda kalmasını istediği 26 yaşındaki eldiveni bonservisi ile almanın yollarını aramaya başladı.Ancak Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bedeli Beşiktaş'ı düşündürüyor.Beşiktaş yönetimi ise yıldız kaleci için indirim istemeyi düşünüyor.Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 10 gol görürken, 5 maçta rakiplere geçit vermedi. Yıldız oyuncu Avrupa'da ise 4 maçta 10 gol yiyerek istediği performansı sağlayamadı.