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Lemina müjdesi

Sakatlığını atlatan Gabonlu oyuncu idmana çıktı, öncesinde teknik heyete doping oldu

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Lemina müjdesi
Sarı-kırmızılılarda Lemina sevinci yaşanıyor. Gabon Milli Takımı'nda sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olduğu açıklanan oyuncunun dün idmana katılması yüzleri güldürdü. Sakatlıklar nedeniyle ilk 11 kurmakta zorlanan teknik heyet, orta sahada formsuz oyuncuların da çokluğunda kara kara düşünmeye başlamıştı. 26 yaşındaki Lemina'nın dönüşü herkesin yüreğine su serpti. Takımla çalışmayan Muslera ile Babel'in de yarınki maça yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Şener Özbayraklı da tedavisi sonrasında düz koşulara başladı.

MUSLERA İLE BABEL TEDAVİDE
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. İdmana çıkmayan Babel ile Muslera'nın tedavisine devam edildi.

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Lemina müjdesi
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