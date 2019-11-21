Lemina müjdesi

MUSLERA

BABEL

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılılarda Lemina sevinci yaşanıyor. Gabon Milli Takımı'nda sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olduğu açıklanan oyuncunun dün idmana katılması yüzleri güldürdü.orta sahada formsuz oyuncuların da çokluğunda kara kara düşünmeye başlamıştı. 26 yaşındaki Lemina'nın dönüşü herkesin yüreğine su serpti. Takımla çalışmayan Muslera ile Babel'in de yarınki maça yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. İdmana çıkmayan Babel ile Muslera'nın tedavisine devam edildi.