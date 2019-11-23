Arda Turan, Fatih Terim’in elini öptü

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2016'da araları açılan Fatih Terim ile Arda Turan dün buzları eritti. Arda, maç öncesi Terim'in elini öptü. Fatih Terim ise bu olayla ilgili şöyle konuştu:Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda.O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor."Terim daha önce "Affetmem gönlüme almam demek değildir" derken dün bu kucaklaşma, Arda'nın artık Terim'in gönlüne girdiğinin de resmi oldu!Daha önceki sezonlarda oynanan maçlarda ikili yan yana bile gelmezken dün barış sağlandı…