Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan için sert sözler! İptal edilen gol ve Fenerbahçe'nin penaltısı...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar damga vurdu. Kalkavan, 41. dakikada Yeni Malatyaspor'un Mina ile bulduğu golü, öncesinde Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal ederken 45+7'de ise VAR ekranından yaptığı incelemenin ardından Victor Moses'ın yerde kalması sebebiyle sarı lacivertli ekip lehine penaltı kararına hükmetti. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan Erman Toroğlu'nun Mete Kalkavan'ın performansı ve tartışmalı pozisyonlar için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Toroğlu'nun o değerlendirmeleri...