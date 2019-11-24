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'ndan için sert sözler! İptal edilen gol ve 'nin penaltısı...

Sabah gazetesi yazarı , Süper Lig'in 12. haftasında oynanan - karşılaşmasını değerlendirdi. 41. dakikada Yeni Malatyaspor'un Mina ile ağlara gönderdiği top Altay Bayındır'a yapılan faul gerekçesiyle iptal edilirken 45+7'de ise Victor Moses'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Toroğlu, tartışmalı 2 pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve hakem hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 20:19
Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan için sert sözler! İptal edilen gol ve Fenerbahçe'nin penaltısı...

Süper Lig'in 12. haftasında , 'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına hakem 'ın verdiği kararlar damga vurdu. Kalkavan, 41. dakikada Yeni Malatyaspor'un Mina ile bulduğu golü, öncesinde Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal ederken 45+7'de ise VAR ekranından yaptığı incelemenin ardından Victor Moses'ın yerde kalması sebebiyle sarı lacivertli ekip lehine penaltı kararına hükmetti. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan 'nun Mete Kalkavan'ın performansı ve tartışmalı pozisyonlar için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Toroğlu'nun o değerlendirmeleri...

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Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan için sert sözler! İptal edilen gol ve Fenerbahçe'nin penaltısı...
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