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TFF 1. Lig

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Hatayspor-İstanbulspor:..........1-0
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi takımın golünü 58'inci dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel kaydetti.

Osmanlıspor-A.Demirspor:.........2-3
Adana Demirspor'un galibiyet hasreti Başkent'te son buldu. Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, tam 6 hafta sonra üç puanla tanıştı.

Menemen-Balıkesirspor:......1-0
Son haftaların formda takımı Menemenspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Menemenspor'a son 6 maçta 5. galibiyetini getiren golü 84. dakikada Ali Özgün kaydetti.

Akhisarspor-Altay:........................................2-1
Akhısar üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Manisa ekibi 47'de Putsila'nın golüne 71 ve 76'da Burhan Eşer'le cevap verdi. Altay 15 puanda kalırken, Akigo puanını 21'e yükseltti......1-0
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TFF 1. Lig
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