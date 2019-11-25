Hatayspor-İstanbulspor:..........1-0
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi takımın golünü 58'inci dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel kaydetti.
Osmanlıspor-A.Demirspor:.........2-3
Adana
Demirspor'un galibiyet hasreti Başkent'te son buldu. Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, tam 6 hafta sonra üç puanla tanıştı.
Menemen-Balık
esirspor:......1-0
Son haftaların formda takımı Menemenspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Menemenspor'a son 6 maçta 5. galibiyetini getiren golü 84. dakikada Ali Özgün kaydetti.
Akhisarspor-Altay:........................................2-1
Akhısar üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Manisa ekibi 47'de Putsila'nın golüne 71 ve 76'da Burhan Eşer'le cevap verdi. Altay 15 puanda kalırken, Akigo puanını 21'e yükseltti......1-0