BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi takımın golünü 58'inci dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel kaydetti.AdanaDemirspor'un galibiyet hasreti Başkent'te son buldu. Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, tam 6 hafta sonra üç puanla tanıştı.esirspor:......1-0Son haftaların formda takımı Menemenspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Menemenspor'a son 6 maçta 5. galibiyetini getiren golü 84. dakikada Ali Özgün kaydetti.Akhısar üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Manisa ekibi 47'de Putsila'nın golüne 71 ve 76'da Burhan Eşer'le cevap verdi. Altay 15 puanda kalırken, Akigo puanını 21'e yükseltti......1-0