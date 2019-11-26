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maçı ne zaman? , saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda temsilcimiz ’ta ’yı ağırlayacak. Lige ve Avrupa Ligi’ne oldukça kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet çıkarmayı başararak şampiyonluk potasına girdi. Avrupa Ligi’nde ise henüz 4. Haftada veda eden siyah beyazlı takım gruplarda henüz galibiyet alamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı bu karşılaşmada gençlere şans verecek. Peki, , saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:10
Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman? Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş formalite olarak oynayacağı grup maçında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve gruplarda henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı bu mücadelede gençlere fırsat verecek. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın saat ve kanal bilgisine yönelik detaylar.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava hazırlıkları 26 Kasım'da başlıyor. Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, perşembe günü oynayacakları Slovan Bratislava karşılaşmasında as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi.

Avcı'nın, ligdeki Kayseri karşılaşmasını düşünerek böyle bir planlama yaptığı ve fazla forma şansı veremediği isimlerin ağırlıklı olduğu bir ilk 11'i sahaya süreceği konuşuluyor.

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