CANLI | Beşiktaş - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş, Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. 20.55'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynananacak karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu hakemlerinden Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcıları Ridigert Çokaj ve Rejdi Avdo. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Slovan Bratislava | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın

Maçtan notlar

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.