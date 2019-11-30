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'den - maçında tekrar edilen penaltı için gündem yaratacak sözler

Futbol yorumcusu , 'nin Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen; Göztepe'nin 58. dakikada Alpaslan Öztürk ile kullandığı ve Altay Bayındır'ın kurtardığı, devamında ise -Bayındır'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle- VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltısını değerlendirdi. Usta yorumcu penaltı iptal kararıyla ilgili olarak gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 22:41
Rıdvan Dilmen'den Göztepe - Fenerbahçe maçında tekrar edilen penaltı için gündem yaratacak sözler

Süper Lig'in 13. haftasında 'nin 'yi konuk ettiği ve tarafların sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı maçta ikinci yarıda önemli gelişmeler yaşandı. 57. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Göztepe'de topun başına Alpaslan Öztürk geçti ve Öztürk'ün vuruşunu Altay Bayındır kurtardı. Takip eden pozisyonda Fenerbahçe, Victor Moses ile golü buldu ancak penaltı, VAR hakemi 'un uyarısı üzerine, Bayındır'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrarlandı ve Öztürk bu defa ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren futbol yorumcusu , Fırat Aydınus'un uyarısı ve 'in penaltı tekrarı kararıyla ilgili olarak gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den Göztepe - Fenerbahçe maçında tekrar edilen penaltı için gündem yaratacak sözler
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