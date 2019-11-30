Rıdvan Dilmen'den Göztepe - Fenerbahçe maçında tekrar edilen penaltı için gündem yaratacak sözler

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve tarafların sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı maçta ikinci yarıda önemli gelişmeler yaşandı. 57. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Göztepe'de topun başına Alpaslan Öztürk geçti ve Öztürk'ün vuruşunu Altay Bayındır kurtardı. Takip eden pozisyonda Fenerbahçe, Victor Moses ile golü buldu ancak penaltı, VAR hakemi Fırat Aydınus'un uyarısı üzerine, Bayındır'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrarlandı ve Öztürk bu defa ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fırat Aydınus'un uyarısı ve Abdülkadir Bitigen'in penaltı tekrarı kararıyla ilgili olarak gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.