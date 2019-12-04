Son dakika: Fenerbahçe'ye Victor Moses'ten kötü haber

İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.



Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'te maçın ardından yapılan kontroller sonrası sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Moses'in ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını kapatan Victor Moses, şu 4 maçı kaçıracak:

Gençlerbirliği

Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş

Çaykur Rizespor