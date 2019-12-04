Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe'ye Victor Moses'ten kötü haber

Son dakika: 'ye 'ten kötü haber

İstanbulspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu sezonun ilk yarısını kapattı.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 16:19
Son dakika: Fenerbahçe'ye Victor Moses'ten kötü haber

İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.

Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'te maçın ardından yapılan kontroller sonrası sol üst adalesinin üst tarafında grade 2 kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Moses'in ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını kapatan Victor Moses, şu 4 maçı kaçıracak:

  • Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
Fenerbahçe'den transfer bombası! Dünyaca ünlü yıldız...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'ye Victor Moses'ten kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN