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5. tur ilk maçında , ile karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibini Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya getirecek karşılaşmayı sabah.com.tr ve A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 18:30
Canlı izle | Çaykur Rizespor - Samsunspor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ile karşılaşıyor. 18.30'da başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetiyor. Malok'un yardımcıları Erkan Akbulut ve Ali Tuna. Müsabakayı sabah.com.tr ve A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Samsunspor

ASpor CANLI YAYIN

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Yusuf Acer, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Mykola Moroziuk, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, Ardemej Vetrih, Oğuz Kağan GüçtekinYan Sasse, Marko Scepovic

Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Ercan Yazıcı, Nuri Terliksiz Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Ramazan Çevik, Onur Eriş, Samet Asatekin, Ahmethan Köse

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Canlı izle | Çaykur Rizespor - Samsunspor
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