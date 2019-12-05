Kayserispor - Manisa FK (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Manisa FK, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Bilgiç'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Sezgin Çınar yapıyor. Kayserispor - Manisa FK maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - MANİSA FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Furkan Polat, Artem Kravets, Selahattin Seyhun

Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Ahmet Kartal, Furkan Şahin, Emre Demir, Ümran Zambak

MANİSA FK: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Çağrı Giritlioğlu, Erman Bulucu, Erhan Kara, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay, Yiğit Kerem, Mehmet Yılmaz, Dilaver Güçlü, Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Umut Kaya, Oğuz Kocabal, Zahit Fındık