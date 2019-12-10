Inter 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 6. haft maçları kapsamında Inter'in evine konuk olan Barcelona, 2-1'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı. İşte maçın tüm detayları...

İki dev takım Giueseppe Meazza Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada 23. dakikada Barcelona takımı, Carles Perez'in kaydettiği golle skoru 1-0'a getirerek üstünlüğü ele aldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık yarısının sona ermesine 1 dakika kala Romelu Lukaku skoru 1-1'e getirerek maça dengeyi getirdi. İlk yarıda her iki takım da başka gol bulamadı devre bu skorla kapandı.

Tur atlamak için gole ihtiyacı olan Inter'de Lautaro Martinez'in imza attığı 2 gol hakemin ofsayt kararı vermesiyle geçersiz sayıldı. Barcelona'da 85. dakikada oyuna dahil olan yetenekli oyuncu Ansu Fati, 86. dakikada İspanyol ekibi öne geçiren golü atarak maçın skorunu ilan etti.

Maçın böyle sonuçlanmasıyla, Borussia Dortmund'un gerisinde kalan Inter, şansını UEFA Avrupa Ligi'nde deneyecek.