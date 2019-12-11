Genç futbolcu Dilan Bora: 'Kadın futboluna destek olursa, kadınlarımız çok iyi şeyler yapacaktır'

Ülkemizde adım adım gelişmekte olan kadın futbolunun genç isimlerinden Dilan Bora, Sabah.com.tr'ye konuştu. Hakkarigücüspor'da oynayan ve U19 Kadın Milli Takımı forması da giyen 17 yaşındaki genç sporcu, Hazal Palavar'ın sorularını yanıtladı.

Öncelikle seni bir tanıyalım, kimdir Dilan Bora? Biraz kendinden bahseder misin?

Adım Dilan, 2002 doğumluyum. Aslen Kars doğumluyum ama Ankara'da yaşıyorum. Şu an üniversitesi 1. sınıftayım. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü okuyorum. 7 senedir futbolun içindeyim. İlk futbol kulübü olarak Ankara FOMGET Gençlik ve Spor kulübünde başladım. Orada 5 şampiyonluk yaşadım. Daha sonra Hakkarigücüspor takımına transfer oldum. Yeni takımımda mutluyum ve inşallah burada da güzel şampiyonluklar yaşarım.

Futbola nasıl başladın? Bu süreçte kimlerin desteğini aldın?

Futbola ilkokul 3. sınıfta başladım. Erkeklerle sürekli oyun oynuyordum çünkü onların oyunları daha zevkli geliyordu. Onlar futbol maçı yaparlardı, bende sürekli onlarla oynuyordum ve sonrasında futbolu sevmeye başladım. 5.sınıfta beden eğitimi öğretmenim beni gördükten sonra, kulüp önerdi. Ben de önerdiği kulübe gittim ancak buraya kadar geleceğimi tahmin edemiyordum. Sonra futbolda iyi olduğumu görünce futbol üzerine hedef koydum. Babam beni bu konuda çok destekledi. Doğulu bir ailenin çocuğu olarak akrabalar bu duruma pek olumlu bakmıyorlardı. Ancak başarımdan dolayı artık onlar da beni destekliyor.

Dilan, Milli takımda oynamak sana neler hissettiriyor? Biraz anlatır mısın?

Ben ilk kez milli takıma 13 yaşımdayken gittim. O formayla ilk maçıma çıktığım zaman ve orada Milli marşı söylediğim zaman daha farklı hissettim ve tüylerim ürpermişti. Bu gururu anlatamıyorum ancak çok güzel bir duygu. Umarım tüm sporcular milli takıma giderek bu duyguyu yaşar.

Dünyada ilk kez yapılan bir düzenleme ile Norveç milli takımında oynayan kadın ve erkek futbolculara eşit miktarda ödeme yapılacağı önceki senelerde gündeme oturmuştu. Erkek ile kadınlar arasında ücret adaletsizliği konusundaki düşüncelerin nelerdir?

Bence kadın erkek aynı ücreti almalı sonuçta aynı sporu yapıyoruz. Onlar meslek olarak görüyor biz de bunu meslek olarak yapıyoruz. Gelecekte kadınlar da ev geçindirecek, onlar da. Sonuç olarak biz de emek veriyoruz bu işe… Umarım ileride bu konuda daha adil bir çözüm bulunur.

Türkiye'de kadın futbolu hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Bu konuda yapılmasını istediğin veya istemediğin durumlar var mı?

Ülkemizde kadın futboluna destek yok. Ne maddi ne de manevi. Yurt dışı imkânları keşke bizim elimizde olsaydı. Türkiye'de daha çok yetenekli kadın futbolcular var ama maalesef ne eğitim var ne de gelişmemizi sağlayacak bir destek. Umarım gelecekte bu durumlar değişkenlik gösterir ve daha güzel olur.