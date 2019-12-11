Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarından çıkan takımlar belli oldu! Hangi takımlar gruptan çıktı, 11 Aralık Çarşamba hangi maçlar var?

Şampiyon Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam oynanan 8 müsabakanın ardından E, F, G ve H gruplarındaki sıralamalar belli oldu. Chelsea, Ajax, Valencia, Lyon, Leipzig, Zenit, Inter, Barclona, Dortmund, Liverpool, Napoli gibi dev takımların mücadelelerine tanıklık eden 10 Aralık akşamı sonrası hangi takımlar gruptan çıktı? İşte Şampiyon Ligi'nde gruptan çıkan takımlar ve bugün A, B, C, D gruplarında oynanacak müsabakalar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

E GRUBU

Liverpool, Napoli, Salzburg ve Genk'in yer aldığı E Grubu'nu Liverpool lider, Napoli ikinci, Salzburg üçüncü, Genk sonuncu sırada tamamladı. Dün oynanan karşılaşmalarda Napoli ev sahibi olduğu maçta Genk'i 2-0 mağlup ederken Salzburg ve Liverpool arasında oynanan maç İngiliz ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

F GRUBU

Barcelona, Dortmund, Inter ve Slavia Prag'ın yer aldığı F Grubu'nu Barcelona lider, Borussia Dortmund ikinci, Inter üçüncü, Slavia Prag son sırada tamamladı. Dün oynanan karşılaşmalarda Borussia Dortmund ev sahibi olduğu maçta Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederken Inter ve Barcelona arasında oynanan maç İspanyol ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

G GRUBU

Benfica, Zenit, Lyon ve RB Lezipzig'in yer aldığı G Grubu'nu Leipzig lider, Lyon ikinci, Benfica üçüncü, Zenit son sırada tamamladı. Dün oynanan karşılaşmalarda Benfica ev sahibi olduğu maçta Zenit'i 3-0 mağlup ederken Lyon ve Leipzig arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı.

H GRUBU

Chelsea, Lille, Ajax ve Valencia'nın yer aldığı H Grubu'nu Valencia lider, Chelsea ikinci, Ajax üçüncü, Lille son sırada tamamladı. Dün oynanan karşılaşmalarda Chelsea ev sahibi olduğu maçta Lille'i 2-1 mağlup ederken Ajax ve Valencia arasında oynanan maç İspanyol ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 11 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜN FİKSTÜRÜ

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)