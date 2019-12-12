Mönchengladbach - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Mönchengladbach - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor?

Mönchengladbach – Başakşehir maçı ile ilgili araştırmalar spor severler tarafından yapılmaya devam ediyor. Deplasman mücadelesinde temsilcimiz Almanlar karşısında adeta ter dökecek. Gruptan çıkabilmesi için ise bu akşam karşılaşacağı mücadeleden galip ayrılması gerekiyor. Avrupa yoluna devam etme ihtimali olan tek takımımız için nefesler tutuldu. Peki, Mönchengladbach-Başakşehir maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Mönchengladbach - Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor? İşte araştırılan tüm soruların cevabı…

M'gladbach Başakşehir UEFA maçı temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için büyük bir öneme sahip. Mutlak 3 puan parolasıyla sahada yerini alacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmaya birçok eksikle çıkacak. Arda Turan, Robinho, Skrtel, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar ve Gulbransen sakatlıkları nedeniyle Vieira, Jojic, Frei ve Tunay Torun da statü gereği karşılaşmada olamayacak. Ev sahibi ekipte ise Poulsen ve Torben Müsel dışında bir eksik bulunmuyor.

M'GLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI İZLENECEK?

Temsilcimiz için oldukça kritik olan mücadele 12 Aralık 2019 Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak olan müsabaka Borussia Park'ta oynanacak. Hakem Sanchez Martinez'in yöneteceği maç Bein Sports 2'den canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Demba Ba.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 26. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son hafta maçında bu akşam Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 24 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 37 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 8. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 8. karşılaşmasını Borussia Mönchengladbach karşısında oynayacak.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu.