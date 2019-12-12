Wolverhampton Beşiktaş maçı hangi kanalda? Wolves BJK maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ne beklenmedik şekilde erken veda eden Beşiktaş, ligdeki ilk galibiyetini bir önceki maçta Slovan Bratislava karşısında almıştı. Bugün kazansa dahi gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş'ın bu maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Hem yedek oyuncularının form durumlarını görmek hem de takımlarını ekran başında desteklemek isteyen Beşiktaş taraftarları "Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Taraftarlar, maç saatinde sıkıntı yaşamamak için maçın uydu yayını üzerinden mi yoksa şifreli kanalda mı yayınlanacağı önceden öğrenmek istiyor. İşte Beşiktaş Wolves maçı şifresiz mi, hangi kanalda sorusunun cevabı…

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiliz ekibi Wolverhampton'ın ev sahipliğinde oynanacak Wolves Beşiktaş maçı Türkiye saati ile bu akşam 23:00'da başlayacak. Siyah beyazlı ekibin İngiltere kafilesine altyapı oyuncularından çok sayıda ismim dahil edildi.

WOLVES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

23:00'da başlayacak olan dev mücadele öncesi birçok futbolsever maçın yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Şifresiz olarak dev karşılaşmayı seyretmek isteyenler ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirler.

İşte maç öncesi son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve maçın yayın bilgisi;