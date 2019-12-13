Kulüplere vergi iadesi dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 2018 Mart ayında yürürlüğe girenkanunu, Fenerbahçe'ye adeta ilaç oldu. Sarı-lacivertli kulübe şu ana kadarbir vergi iade ödemesi yapıldığı öğrenildi.Kanuna göre, amatör branşlar dışında kullanılamayan vergi iadesi ile kulübün son derece önemli olan gider kalemleri ortadan kalktı.Vergi iadesi, amatör branşlarda faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine yapıldı. Galatasaray 60 milyon TL'ye yakın vergi iadesi aldı.Yeni kanunun sportif başarıya yansımalarının ilerleyen yıllarda daha net görüleceği ifade edildi.Söz konusu uygulamanın yasalaşması için Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım yoğun çaba harcamıştı. Bu projeyi fikir olarak sunan ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Aziz Yıldırım olmuştu. Erdoğan, Yıldırım'ın bu projesine olumlu yaklaşmış ve projenin kısa sürede yasalaşmasını sağlayarak kulüplere nefes aldırmıştı.