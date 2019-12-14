Galatasaray'ın Nzonzi'yi kadro dışı bırakma kararının perde arkası

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, kendi sonunu hazırladı. PSG maçında oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e el kol hareketleri yapan Fransız yıldız, dün ise bardağı taşırdı. Nzonzi, yapılan son taktik idmanda yedek takımda olduğunu öğrenince sakatlığını gerekçe göstererek Florya'yı terk etti. Vurdumduymaz tavırlarıyla zaten topun ağzında olan Nzonzi, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Tecrübeli orta sahayı Roma'dan 1+1 yıllığına kiralayan G.Saray, ilk yıl için İtalyanlar'a herhangi bir bedel vermezken, Nzonzi'nin senelik maaşı 3 milyon 250 bin Euro'ydu. 30 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Nzonzi'nin kadro dışı kalması İtalya'da da yankı bulurken, oyuncuyu Torino'nun istediği bildirildi.

FALCAO YİNE KULÜBEDE

AVRUPA defterini kapatan Galatasaray, bu akşam sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla lige dönüyor. Sarı-kırmızılı ekipte uzun tedavisinin ardından son iki maçta kısa süre şans bulan Falcao, bugün de kulübede başlayacak. Kolombiyalı yıldızın yerine sakatlığını atlatan Ryan Babel ilk 11'de forma giyecek.

DONK'TAN DALYA

G.Saray'da Ryan Donk, dalya heyecanı yaşayacak. Kasımpaşa'dan 2016'da transfer edilen Donk, sarıkırmızılı forma altında 100. maçına çıkacak. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da 3 golü bulunuyor.