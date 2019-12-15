Trabzon savunması komşu’ya emanet

AĞAOĞLU'NDAN

MOTİSVASYON

STURRİDGE

BILENIYOR

BUGÜN NELER OLDU

Ara transferde savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, İran Ligi'ne yöneldi. Majid Hosseini'den istediği performansı alan bordo- mavililer, İranlı stoperin önerisi ile vatandaşı Roozbeh Cheshmi'yi takibe aldı.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 900 bin Euro'luk piyasa değerine sahip 26 yaşındaki oyuncu için İran ekibi ile yakın zamanda masaya oturulacak.TRABZONSPOR yönetimi futbolcuları saha dışı faktörlerden uzak tutmak için elinden geleni yapıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ile görüşecek olan başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sen oyuncuların sadece sahaya motive olmasını sağla. Saha dışındaki her şeyle biz ilgileniyoruz" diyeceği öğrenildiSAKATLIKLARI nedeniyle sıkıntılar yaşayan Sturridge, yavaş yavaş kendine geliyor. Ligde 6 maçta 250 dakika oynamasına rağmen 2 gol atıp 4 asist yapan İngiliz yıldızın, Denizli maçında ilk 11'de olması bekleniyor.