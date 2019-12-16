Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig'in 15. haftasında Trabonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor 26 puanla 3. sırada yer alıyor. 2. sıradaki 27 puanlı Beşiktaş'ın kaybettiği haftada bordo mavililer maçtan 3 puanla ayrılırsa haftayı 2. olarak tamamlayacak. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ile Denizlispor arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Saat 20:00'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverlerin maç yayınının yer aldığı paketlerden birisine sahip Digiturk abonelikleri olması gerekiyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇINA DAİR SON BİLGİLER

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek.

- SAKATLIK SORUNU AZALDI

Bu sezon sakatlıklar konusunda büyük sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde, Denizlispor maçı öncesi eksik futbolcu sayısında azalma yaşandı.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'nın, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'ın, orta sahada ise Abdulkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan kaptan Sosa'nın görev alması bekleniyor.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmesi durumunda gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf Sarı, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth, 11'i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR İLE DENİZLİSPOR, 39. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.

- SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.

Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.