Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Tuzlaspor GS maçı saat kaçta ne zaman? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur heyecanı yaşanıyor! ZTK'da Galatasaray ilk maçını 2-0 kaybettiği Tuzlaspor'a konuk oluyor. Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ile sarsılan aslan, son olarak ligin zayıf ekiplerinden Ankaragücü karşısında sahasında 2 puan bırakmıştı. Bu karşılaşmayı bir çıkış olarak gören sarı kırmızılılar rakibini farklı mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler arama motoru üzerinden 'Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Tuzlaspor GS maçı saat kaçta ne zaman?' sorularının yanıtlarını arıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, GS maçı hangi kanalda?

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ZTK TUZLASPOR GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı Tuzlaspor Galatasaray karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte ayrıntılar…