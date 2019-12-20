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’da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden , defans oyuncusu ile yollarını ayırdı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:13
Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da Malili stoper Hamidou Maiga ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, "1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon Hatayspor" ifadelerini kullandı.

Hamidou Maiga, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası Siirt İl Özel İdaresi maçında Hatayspor formasını giymişti.

1,97 boyundaki stoper, 2018-2019 sezonunda teknik direktör İlhan Palut döneminde transfer edilmişti.

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Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı
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