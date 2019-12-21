Aslan’a 2. Yiğido

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Transferde hızlı giden ve Onyekuru'yu Ocak ayında renklerine bağlamaya hazırlananBunun üzerine Haziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncudan Emre ile gelecek sezon için ön protokol yapan Aslan, Mert Hakan'ı da bitirmeyi başardı. Sivasspor'da 750 bin TL'ye oynayan25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yıllık 7.5 milyon TL ödemeye hazırlanan Galatasaray, ön protokolü hazırladı.Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-kırmızılı kulübü seçti. İki oyuncu ile söz kesen Galatasaray,