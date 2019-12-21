Komedi üstüne komedi!

A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa, Başakşehirli futbolcuların ise Wolfsberger maçında attığı gollerin ardından yaptığı asker selamı için soruşturma başlatılmıştı. Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek amacıyla yapılan 'asker selamı' için UEFA dün kararını resmen açıkladı. Bir skandala imza atan UEFA, hem A Milli Takım hem de Başakşehir'e kınama cezası verdi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na da 50 bin Euro para cezası verildi.
Bu karar sosyal medyada tepki gördü.
'KINANACAK BİR ŞEY YAPMADIK'
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da ceza için Tahkim'e gideceklerini söyleyerek, "İyi bir savunma hazırladık. Hatta 32 civarında örnek verdik. Bu örneklerden 5'i de bizim maçtan sonra yapılan örneklerdi. Gerek Arjantinli gerekse İspanyol oyuncuların yaptığı selamlar var. Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bu durum bizim ülkemiz adına hassas olduğu için bunu kabul etmiyorum"
dedi.
DYBALA'YI PAS GEÇTİLER!
UEFA skandal kararlarını başka bir boyuta taşıyarak aynı eylemi gerçekleştiren Juventuslu Paulo Dybala'ya ise kınama vermedi. Arjantinli Dybala, Atletico Madrid ile oynanan maçta takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a destek olmak için asker selamı vermişti.