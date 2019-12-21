Komedi üstüne komedi!

DYBALA'YI

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa, Başakşehirli futbolcuların ise Wolfsberger maçında attığı gollerin ardından yaptığı asker selamı için soruşturma başlatılmıştı. Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek amacıyla yapılan 'asker selamı' için UEFA dün kararını resmen açıkladı. Bir skandala imza atanBu karar sosyal medyada tepki gördü.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da ceza için Tahkim'e gideceklerini söyleyerek,dedi.UEFA skandal kararlarını başka bir boyuta taşıyarak aynı eylemi gerçekleştiren Juventuslu Paulo Dybala'ya ise kınama vermedi. Arjantinli Dybala, Atletico Madrid ile oynanan maçta takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a destek olmak için asker selamı vermişti.