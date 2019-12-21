Son dakika gelişmesi: Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Türkiye'de Süper Lig ekipleri yavaş yavaş ara transfer dönemine hazırlanırken, yapılan transfer görüşmeleri ve mali planlamalar da hız kazandı. Türk basınında yer alan transfer haberlerinin yanı sıra dış basında da görüşme yapılan ve transfer muhtemel isimlerle ilgili haberler dikkat çekiyor. Son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer açıklaması yaptı ve yapılan açıklama bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Süper Lig devlerinin ajandasında hangi yıldız isimler var? İşte, 2019-2020 ara transfer dönemi için bomba iddialar ve dış basının Süper Lig devleriyle ilgili açıkladığı o transferler....