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Son dakika gelişmesi: Ağaoğlu'ndan açıklaması! , , ve ...

'de ilk yarının bitmesine sayılı günler kala ara dönemi için de takımların hazırlıkları başladı ve peş peşe son dakika haberleri geliyor. , , ve 'dan peş peşe son dakika transfer haberleri geliyor. Gözler,  mali koşulları da hesaba katarak ikinci  yarıya daha güçlü başlangıç yapmak isteyen Süper Lig devlerine çevrilmiş durumda. Süper Lig'de top koşturan ekipler ara transfer dönemi için geçtiğimiz haftalarda düğmeye basmıştı, zamanın daralması ile birlikte transfer görüşmeleri hız kazandı. Son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer açıklaması yaptı. Peki, hangi yıldız oyuncu hangi Süper Lig takımı ile görüşüyor? Süper Lig'deki hangi takım diğerine çalım atmaya hazırlanıyor? İşte yaşanan son dakika transfer gelişmesi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:26
Son dakika gelişmesi: Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Türkiye'de ekipleri yavaş yavaş ara dönemine hazırlanırken, yapılan transfer görüşmeleri ve mali planlamalar da hız kazandı. Türk basınında yer alan transfer haberlerinin yanı sıra dış basında da görüşme yapılan ve transfer muhtemel isimlerle ilgili haberler dikkat çekiyor. Son olarak Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer açıklaması yaptı ve yapılan açıklama bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Süper Lig devlerinin ajandasında hangi yıldız isimler var? İşte, 2019-2020 ara transfer dönemi için bomba iddialar ve dış basının Süper Lig devleriyle ilgili açıkladığı o transferler....

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Son dakika gelişmesi: Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...
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