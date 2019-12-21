Yan yana izleyelim

BAŞROLDE

ATİBA

ÖZGÜVENLE

BUGÜN NELER OLDU

Derbi öncesi dün sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Sıcak bir ortamda sohbet eden yöneticiler maçla ilgili konuştu. Çebi'yi derbiye davet eden Koç'un,dediği kaydedildi.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de buna karşılık, "Davetiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.Geçmiş olsun, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim" ifadesini kullandığı bildirildi. Daha sonra yöneticilerin el sıkıştığı ve birbirlerine başarılar dilediği belirtildi.BEŞIKTAŞ'TA 2005 yılından bu yana devam eden Kadıköy galibiyeti hasretine son vermek için kafa yoran teknik heyet, kozlarını belirledi. Abdullah Avcı, F.Bahçe'yi devirme planında Burak Yılmaz ve Caner Erkin'i başrolde oynatacak. İki oyuncu ile özel olarak ilgilenen Avcı, hücumda bu ikiliden en yüksek verimi alarak 3 puana gitmenin hesapları içinde. Tecrübeli çalıştırıcıyorumunu yakın çevresi ile paylaştı.BEŞIKTAŞ'IN deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu: "Derbilerde çok özel bir şey yapmaya gerek kalmaz. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Tempolu, özgüvenli oynamalıyız."