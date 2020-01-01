Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Marcelo Sarrachi, cuma günü İstanbul'a gelecek

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.

6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 32 turuna yazdırdı.

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.

ONYEKURU'NUN ARDINDAN SARACCHI

Henry Onyekuru'nun transferini bitiren Galatasaray'de ikinci transfer Marcelo Saracchi oldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin transferini bitirdi.

Galatasaray'ın transfer listsinde olan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Sportif direktör Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti.

"1-2 GÜNE G.SARAY'A GİDECEK

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff ise Kicker'e önemli açıklamalarda bulundu. Saracchi'nin transferine de değinen CEO, müjdeli haberi verdi.

Mintzlaff, verdiği demeçte, "27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi'yi Galatasaray, Cunha'yı da Brighton, Betis ve Sevilla'dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne G.Saray'a gidecek" dedi.

Önümüzdeki günlerde Nagatomo ile yolların ayrılması ve 21 yaşındaki sol bekin açıklanması bekleniyor.