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Getafe | CANLI TAKİP

'da 19. hafta karşılaşmaları kapsamında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geliyor. Ligde 39 puanla zirvede yer alan 'yı takip eden eflatun-beyazlılar, deplasmanda bugün oynayacağı mücadeleden galip ayrılarak zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. Öte yandan bu keyifli ve bir o kadar da heyecanlı geçecek maçı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun şekilde Madrid maçı canlı takip için araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte linki...

Giriş Tarihi: 4.1.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 19:24
Getafe Real Madrid | CANLI TAKİP

İspanya La Liga 19. haftada Real Madrid Getafe'ye konuk oluyor. Ligde Barcelona ile zirve için kapışan Zidane'ın öğrencileri, deplasmanda hata yapmamak ve ligde zirveye giden yolda önemli bir 3 puana sahip olmak istiyor. 39 puanlı lider Barcelona ile arasında 2 puanlık az bir fark bulunan eflatun-beyazlılar ile rakibi arasındaki mücadelede ikinci 45 dakikalık bölüm devam ediyor. Öte yandan Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanan karşılaşma maçı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler tarafından arama motorlarında Getafe Real Madrid maçı canlı takip şeklinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Getafe Real Madrid maçı canlı takip nasıl yapılır? İşte canlı takip linki ve maçın diğer tüm detayları...

GETAFE REAL MADRİD CANLI TAKİP LİNKİ - TIKLAYINIZ...

GETAFE 0 - 2 REAL MADRİD

Goller:

Real Madrid: David Soria (34. dakika - KK) - Raphael Varane (53. dakika)

İSPANYA LA LIGA PUAN DURUMU

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Getafe Real Madrid | CANLI TAKİP
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