beIN Sports 5 Ocak 2020 Pazar yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 5 Ocak 2020 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2020
- 08:15 Barcelona - B.Dortmund
- 10:00 Lig Arası
- 12:00 Futbolun Şehirleri: İzmir
- 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
- 14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
- 14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
- 15:00 Türkiye'de Futbol 2019
- 15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
- 16:00 Lig Arası
- 18:00 Süper Lig Maç Özetleri
- 18:45 İlk Yarının Golleri: M.Başakşehir
- 19:00 Taraftar
- 20:00 Lig Arası
- 22:00 UEFA Avrupa Ligi
- 23:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞ
- 08:45 Altınordu - EG Menemenspor
- 10:30 İstanbulspor - A.Demirspor (Özet)
- 10:45 Keçiörengücü - Akhisarspor (Özet)
- 11:00 İyi Akşamlar İstanbul
- 12:00 EH Balıkesirspor - Osmanlıspor
- 13:45 İlk Yarının Golleri: Fenerbahçe
- 14:00 Gamer
- 15:00 UEFA Avrupa Ligi
- 16:00 Leipzig - Benfica
- 17:45 İlk Yarının Golleri: Beşiktaş
- 18:00 UEFA Avrupa Ligi
- 19:00 İyi Akşamlar İstanbul
- 20:00 Futbolun Şehirleri: İzmir
- 21:00 Fransa'dan Futbol
- 22:00 Spor ve Sağlık
- 23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI
- 08:45 BCL Maç Özetleri
- 09:30 Euroleague Maç Özetleri
- 10:00 Haber Basketbol
- 10:15 Eurocup Maç Özetleri
- 11:00 Euroleague
- 12:30 Haber Basketbol
- 12:45 BCL Maç Özetleri
- 13:30 Euroleague Maç Özetleri
- 14:00 Haber Basketbol
- 14:15 NBA Maç Özetleri
- 14:45 Eurocup Maç Özetleri
- 15:30 Euroleague Maç Özetleri
- 16:00 Monaco - Reims (Özet)
- 16:15 Trelissac - O.Marsilya (C)
- 18:15 NBA Maç Özetleri
- 18:45 Euroleague Maç Özetleri
- 19:15 Basketbol 2019
- 19:45 Brescia - Lazio (Özet)
- 20:00 Genoa - Sassuolo (C)
- 22:00 NBA Maç Özetleri
- 22:30 SPAL - H.Verona (Özet)
- 22:45 Roma - Torino (C)
BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI
- 08:45 Millwall - Luton
- 10:30 Ligue 1'de 2019
- 11:00 Serie A Maç Özetleri
- 11:45 Serie A Top 10
- 12:00 Serie A: İlk Yarinin Ardindan
- 13:00 Serie A: Full Impact
- 13:30 Serie A'da 2019
- 14:00 Inside Serie A
- 14:30 Brescia - Lazio (C)
- 16:30 Ligue 1'de 2019
- 17:00 SPAL - H.Verona (C)
- 19:00 Brescia - Lazio (Geniş Özet)
- 19:30 EFL Championship Maç Özetleri
- 20:00 Bordeaux - Le Mans (Geniş Özet)
- 20:30 Spor ve Sağlık
- 21:30 Monaco - Reims (Geniş Özet)
- 22:00 Bourg-En-Bresse - O.Lyon (Geniş Özet)
- 22:30 Rennes - Amiens (Özet)
- 22:55 Linas-Montlhery - PSG (C)