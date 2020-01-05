beIN Sports 5 Ocak 2020 Pazar yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 5 Ocak 2020 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2020

08:15 Barcelona - B.Dortmund

10:00 Lig Arası

12:00 Futbolun Şehirleri: İzmir

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Türkiye'de Futbol 2019

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

16:00 Lig Arası

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 İlk Yarının Golleri: M.Başakşehir

19:00 Taraftar

20:00 Lig Arası

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞ

08:45 Altınordu - EG Menemenspor

08:45 Altınordu - EG Menemenspor 10:30 İstanbulspor - A.Demirspor (Özet)

10:45 Keçiörengücü - Akhisarspor (Özet)

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 EH Balıkesirspor - Osmanlıspor

13:45 İlk Yarının Golleri: Fenerbahçe

14:00 Gamer

15:00 UEFA Avrupa Ligi

16:00 Leipzig - Benfica

17:45 İlk Yarının Golleri: Beşiktaş

18:00 UEFA Avrupa Ligi

19:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 Futbolun Şehirleri: İzmir

21:00 Fransa'dan Futbol

22:00 Spor ve Sağlık

23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

08:45 BCL Maç Özetleri

09:30 Euroleague Maç Özetleri

10:00 Haber Basketbol

10:15 Eurocup Maç Özetleri

11:00 Euroleague

12:30 Haber Basketbol

12:45 BCL Maç Özetleri

13:30 Euroleague Maç Özetleri

14:00 Haber Basketbol

14:15 NBA Maç Özetleri

14:45 Eurocup Maç Özetleri

15:30 Euroleague Maç Özetleri

16:00 Monaco - Reims (Özet)

16:15 Trelissac - O.Marsilya (C)

18:15 NBA Maç Özetleri

18:45 Euroleague Maç Özetleri

19:15 Basketbol 2019

19:45 Brescia - Lazio (Özet)

20:00 Genoa - Sassuolo (C)

22:00 NBA Maç Özetleri

22:30 SPAL - H.Verona (Özet)

22:45 Roma - Torino (C)

BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI

08:45 Millwall - Luton

10:30 Ligue 1'de 2019

11:00 Serie A Maç Özetleri

11:45 Serie A Top 10

12:00 Serie A: İlk Yarinin Ardindan

13:00 Serie A: Full Impact

13:30 Serie A'da 2019

14:00 Inside Serie A

14:30 Brescia - Lazio (C)

16:30 Ligue 1'de 2019

17:00 SPAL - H.Verona (C)

19:00 Brescia - Lazio (Geniş Özet)

19:30 EFL Championship Maç Özetleri

20:00 Bordeaux - Le Mans (Geniş Özet)

20:30 Spor ve Sağlık

21:30 Monaco - Reims (Geniş Özet)

22:00 Bourg-En-Bresse - O.Lyon (Geniş Özet)

22:30 Rennes - Amiens (Özet)

22:55 Linas-Montlhery - PSG (C)