Fenerbahçe'nin Antalya kampında şu isimler yer alacak;

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan

Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen

4 İSİM KAMPTA YOK!

Hasan Ali, Sadık ve Zajc'ın tedavileri tesiste devam ediyor. Moses'ın tedavisi Chelsea kulübünde devam ediyor.

Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak. 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi. (Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen)