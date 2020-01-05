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Son dakika: kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok

'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan , devre arası çalışmaları için 'ya gidiyor. Sarı-lacivertlilerin merakla beklenen kamp programı açıklanırken, 4 yıldız sakatlıklarından dolayı kampa katılamayacak. Öte yandan teknik direktör , aralarında 'ın da bulunduğu 6 genç futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 20:27
Son dakika: Fenerbahçe kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok

Fenerbahçe'nin Antalya kampında şu isimler yer alacak;

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan

Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen

4 İSİM KAMPTA YOK!

Hasan Ali, Sadık ve Zajc'ın tedavileri tesiste devam ediyor. Moses'ın tedavisi Chelsea kulübünde devam ediyor.

Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak. 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi. (Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen)

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Son dakika: Fenerbahçe kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok
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