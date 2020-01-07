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Son dakika haberi: 'tan açıklaması

Son dakika haberi... Kulübü, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini bugün karşılıklı olarak fesheden 32 yaşındaki oyuncu 'ın, siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki haberleri yalanladı. Haberin gerçek dışı olduğunu belirten siyah beyazlı kulüp, "Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 22:04
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Bugün medyaya yansıyan haberlerde, Medipol Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden 32 yaşındaki oyuncu Arda Turan'ın, Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmiş ve Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile bir arada yemek yerken çekilen bir fotoğrafı yayımlanmıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklama yayımlayan siyah beyazlı kulüp iddiaları yalanladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
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