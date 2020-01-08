Ferran Torres kimdir? Valencia forması giyen Ferran Torres nereli, kaç yaşında?

Valencia takımında kanat oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Ferran Torres, oynadığı göz kamaştırıcı oyun ve yaşı ile dikkat çekiyor. 19 yaşın altında ve 17 gençlik takımının altında İspanyol futbol dünyasındaki efsane performansı ile tanınıyor. Son zamanlarda oldukça ünlenen oyuncu hakkında futbolseverlerin araştırması da arttı. En çok merak edilen sorular ise Ferran Torres kimdir ve kaç yaşında... Haberimizde, genç yıldız ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve hayatı hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

VALENCIA OYUNCUSU FERRAN TORRES KİMDİR?

Gençlik kariyerine ilk olarak 2006 yılında Valencia akademisinin bir parçası olarak başladı. Daha sonra 2016 yılında Valencia B kadrosuyla ilk kez üst üste çıkmaya devam etti. Aynı yıl, 17 Yaş Altı İspanyol milli takımının bir parçası olarak da çıkış yaptı. Valencia kulübünün bir parçası olarak 2018-2019 sezonunda Copa Del Rey'i kazandığı biliniyor.

FERRAN TORRES NERELİ?

Ferran Torres İspanya'nın Foios şehrinde doğup büyüdü ve Mayıs 2019'da Instagram üzerinden kız kardeşi ile bir fotoğraf paylaştı. Nisan 2019'da aktörleri Oliver Phelps ve James Phelps ile Instagram'a bir fotoğraf paylaştı.

Anavatandaki isim: Ferrán Torres García Doğum tarihi: 29 Şub 2000 Doğduğu il: Foios yaş: 19 Boyu: 1,84 m Uyruk: Ispanya Mevki: Forvet - Sağ Kanat Ayak: sağ ayak Oyuncu danışmanı: Leaderbrock Sports Güncel kulüp: Valencia Takıma katılma tarihi: 1 Oca 2018 Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2021 Son sözleşme uzatma tarihi: 3 Nis 2018 Donatıcı: adidas