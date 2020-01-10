Trabzonspor Partizan Tiran maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Partizan Tiran maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının kamp dönemindeki 2. ve son maçı öncesi bu sorunun yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Trabzonspor kulübünden maçla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle seyirci alımı yapılmayacağını belirtildi. Peki Trabzonspor Partizan Tiran maçı canlı yayın bilgileri belli mi? Maç hangi kanaldan yayınlanacak?

TRABZONSPOR PARTİZAN TİRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Antalya'da yaptığı kampta hazırlık maçına çıkıyor. Bursaspor ile ilk maçına çıkan ve rakibi ile golsüz berabere kalan Bordo-Mavililer, ikinci maçında ise Partizan Tiran ile karşılaşacak. Trabzonspor'un ikinci hazırlık maçı bugün saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Sabah.com.tr'den canlı anlatımla karşınızda olacak.

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINDAN SATIR BAŞLARI

2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.



Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.