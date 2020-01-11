Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham Liverpool maçı için heyecan dorukta. İngiltere Premier Ligi 21. Hafta maçında lider takım, oynadıkları son 14 maçta galip gelen Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak. Hotspur Stadium'unda gerçekleşecek olan mücadele ile ilgili olarak Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta şeklindeki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Futbol severlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Ligi maçları canlı skor takiplerine ulaşabileceğiniz haberimizde aynı zamanda karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanalı da öğrenebileceksiniz. . Peki, Tottenham Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

TOTTENHEM LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenhem ve Liverpool'un 11 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya geleceği bu mücadele saat 20:30'da başlayacak. Öte yandan, karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Tottenham'da kaptan Harry Kane'in ameliyat olacağı ve Nisan ayına kadar sahalara dönemeyeceği açıklandı.

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Southampton'a 1-0 kaybedilen maçta sakatlanan yıldız golcünün sol ayağında tendon kopması tespit edildi.

Harry Kane'in Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Teknik Direktör Mourinho'nun devre arasında alternatif forvet arayışlarına başladığı belirtiliyor.

FA Cup'ın 3. turunda Middlesbrough ile 1-1 berabere kalan ve kendi sahasında rakibiyle tekrar maçı oynayacak olan Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, kupanın resmi topuna eleştiri getirdi. Portekizli çalıştırıcı, FA Cup maçlarının oynandığı topu "Plaj topu" gibi olduğunu belirtip "Çok hafif" yorumunu yaptı.

Maçtan sonra konuşan Mourinho, "Ben maç topu plaj topu gibi ve çok hafif. Oyunculara hiçbir yardımı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bizim berabere kalmamıza bahane değil" dedi.

MAÇ ÖNCESİ ANALİZLER

Tottenham, Liverpool ie oynadığı son 14 Premier Lig maçının birinden galip ayrıldı (4B 9M).

2008 ile 2012 arasında Tottenham'a konuk olduğu üst üste beş Premier Lig karşılaşmasını mağlup tamamlayan Liverpool, daha sonra oynanan altı maçta bir kez kaybetti (3G 2B).

Londra'da oynadığı son üç Premier Lig maçından galip ayrılan Liverpool, Ekim 1989'dan bu yana ilk defa dört maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun kariyerinde Ronald Koeman'ın (; 1/6) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Jürgen Klopp (%20; 2/10).

Tottenham, Harry Kane'in görev yapmadığı son 12 resmi maçta iki galibiyet alabildi (4B 6M).